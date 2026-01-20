Бывший пермский ЖБК продают почти за 600 миллионов рублей

Второй объект — железобетонный корпус 1971 года постройки площадью 7,3 тыс. кв. м с участком 14 тыс. га продается за 195 млн руб.
Владельцем недвижимости бывшего завода ЖБК является экс-председатель краевого правительства Николай Бухвалов. Площадку бывшего ЖБК он пытается продать уже два года. Впервые комплекс выставлялся единым лотом за 300 млн руб.
АО «ЖБК № 1» до 2019 года было одним из крупных в Перми производителей сборного железобетона. В 2019 году у господина Бухвалова выкупил бизнес предприниматель Андрей Семериков и перенес производство на свою площадку — на ул. Соликамскую (ООО «Завод ЖБИ “Стройиндустрия”», сейчас продан ГК «Развитие»). Производство на ул. Героев Хасана было свернуто, а его владелец решил реализовать на площадке амбициозный проект. Его центром должен был стать термальный комплекс «Пермские термы». Банный комплекс с 17 видами саун и парных, шестью бассейнами и широким перечнем SPA-процедур был сдан в начале 2023 года.
На оставшейся площадке завода планировалось построить ледовую арену площадью 3,7 тыс. кв. м, а также мультиплекс «Город в городе: город молодых» площадью 15 тыс. кв. м. Объект должен был вместить фуд-холл, фермерский рынок, площадку для проведения мероприятий, детскую зону, кинозалы, ледовую арену и прочее. Всего в мультиплекс планировали вложить 1,8 млрд руб. В начале 2024 года стало известно, что проект частично приостановлен.