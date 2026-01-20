Бывший пермский ЖБК продают почти за 600 миллионов рублей

АО «ЖБК № 1» до 2019 года было одним из крупных в Перми производителей сборного железобетона. В 2019 году у господина Бухвалова выкупил бизнес предприниматель Андрей Семериков и перенес производство на свою площадку — на ул. Соликамскую (ООО «Завод ЖБИ “Стройиндустрия”», сейчас продан ГК «Развитие»). Производство на ул. Героев Хасана было свернуто, а его владелец решил реализовать на площадке амбициозный проект. Его центром должен был стать термальный комплекс «Пермские термы». Банный комплекс с 17 видами саун и парных, шестью бассейнами и широким перечнем SPA-процедур был сдан в начале 2023 года.