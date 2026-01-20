Ричмонд
Золото обновило рекорд, превысив отметку $4,7 тыс. за унцию

20 января фьючерсы на золото с поставкой в феврале на бирже Comex поднялись выше $4,7 тыс. за тройскую унцию, пишет «Коммерсант». Предыдущий рекорд в $4,6 тыс. был установлен 14 января.

Источник: Курсив

Драгметалл растет в цене с 2024 года. Инвесторы считают золото защитным активом на фоне глобальной напряженности. Аналитики Goldman Sachs и Bank of America ожидают, что в нынешнем году цена может превысить $5 тыс. за унцию.

На 20 января стоимость пятиграммового слитка в Узбекистане начинается от 9,2 млн сумов, десятиграммового — 18,4 млн сумов.

Слиток весом в 20 граммов начинается от 36,9 млн сумов, 50 граммов — 92,4 млн сумов, тогда как 100 граммов — 184,8 млн сумов.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, о том когда на валютной бирже Узбекистана появятся фьючерсы на золото.