Золото обновило рекорд, превысив отметку $4,7 тыс. за унцию

Драгметалл растет в цене с 2024 года. Инвесторы считают золото защитным активом на фоне глобальной напряженности. Аналитики Goldman Sachs и Bank of America ожидают, что в нынешнем году цена может превысить $5 тыс. за унцию.
На 20 января стоимость пятиграммового слитка в Узбекистане начинается от 9,2 млн сумов, десятиграммового — 18,4 млн сумов.
Слиток весом в 20 граммов начинается от 36,9 млн сумов, 50 граммов — 92,4 млн сумов, тогда как 100 граммов — 184,8 млн сумов.
