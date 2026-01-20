Биржевая цена золота впервые в истории превысила $4700 за унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex впервые в истории поднялась выше отметки в 4700 долларов за тройскую унцию, следует из данных площадки.
Согласно данным торгов, на 7:49 мск биржевая цена золота поднималась до 4700,6 доллара за тройскую унцию (+2,29%). При этом к 8:04 мск цена на золото увеличилась до 4701,9 доллара за тройскую унцию (+2,32%).
Также отметим, что резкий рост показало и серебро: цена драгметалла составила 94,29 доллара (+6,5%) за тройскую унцию.
Напомним, ранее сообщалось, что биржевая цена на серебро в мире обновила рекорд выше 94 долларов за тройскую унцию.