В Азовском море установили рекорд по вылову креветок в 488 тонн

Рыбодобывающие предприятия всего Азово-Черноморского бассейна подвели итоги промысловой путины 2025 года. Общий объем добычи водных биоресурсов составил 54 тысячи тонн, что на 26,5% превышает показатели предыдущего года и является максимальным результатом за последние четыре года, сообщили в «АзНИИРХ». Был зафиксирован рекордный показатель вылова азовской креветки.
Значительным достижением стал рекордный вылов черноморской креветки в Азовском море. В 2025 году ее добыча достигла 488 тонн, что на 8% больше, чем годом ранее. По данным ученых, этот объем является историческим максимумом для Азовского моря.
Основная часть креветки (82% от общего вылова) была добыта предприятиями в Северном Приазовье. Промысел морских беспозвоночных, к которым также относится рапана (ее вылов превысил 2 тысячи тонн), демонстрирует устойчивую положительную динамику.
Помимо креветок, в Азовском море успешно развивался промысел пиленгаса (вырос на 26%, до 1,7 тыс. тонн) и камбалы-глосса, рекомендованный объем вылова которой был освоен на 100%.