Внедрение ИИ не станет панацеей в Казахстане, если нет порядка в системе управления, заявил Токаев

«Если процессы изначально выстроены неправильно, перегружены дублирующими функциями и бюрократической волокитой, то внедрение искусственного интеллекта не станет панацеей. Поэтому стратегиям цифровой трансформации должно предшествовать наведение порядка в самой системе управления», — заявил Токаев. Президент добавил, что срочная задача — это улучшение организационной культуру в госсекторе. «Нужно внедрить лучшие управленческие практики и компетенции. С помощью цифровых решений и технологий искусственного интеллекта можно и нужно повысить качество государственного управления во всех сферах. Прежде всего следует сфокусироваться на создании прочного инфраструктурного фундамента для высокотехнологичной и энергоемкой экономики будущего. Ни в коем случае нельзя допустить промахи в логистике, где на разрозненных участках были построены складские помещения и только потом к ним подвели необходимые инженерные сети. К тому же эти объекты не отвечают унифицированным требованиям, что привело к росту издержек и потере эффекта масштаба. Это пример управленческой безграмотности», — заявил он.