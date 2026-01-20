Запустить нацпроект в сфере угольной энергетики поручил Токаев

«Об этом я четко сказал на недавнем заседании Совета безопасности. Другими словами, конкурентные преимущества нашей страны должным образом не задействованы. Казахстан обладает колоссальными запасами угля — около 33 млрд тонн. При нынешнем уровне потребления запасов угля хватит на 300 лет. Ежегодная добыча превышает 110 млн тонн, что вывело нашу страну на передовые позиции в мире. Уголь — наш стратегический актив, его надо полностью использовать с применением новейших технологий для полной нейтрализации вредного воздействия на окружающую среду. Между прочим, президент Трамп прав, когда он сказал, что мне нравится уголь, мне не нравится ветер», — сказал Токаев.