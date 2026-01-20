Новосибирский бизнес массово стремится получить сертификаты халяль

По данным издания, если сертифицированное халяльное мясо стало привычным, то объявления о «халяльных бровях» представляют собой новое явление для рынка. Помимо косметологии, в городе работают как минимум три медицинских центра, позиционирующих себя как клиники халяльной медицины, а также растёт количество исламских дебетовых карт. Наиболее заметной сферой остаётся ритейл: согласно данным сервиса 2ГИС, в Новосибирске работает около 70 магазинов халяльных продуктов. Стоимость оформления соответствующего сертификата для бизнеса в регионе составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Эксперты связывают этот тренд с увеличением мусульманского населения и отмечают, что сертификация важна и для экспорта продукции на рынки Ближнего Востока.