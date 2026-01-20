Новосибирский бизнес массово стремится получить сертификаты халяль

В Новосибирске отмечается рост числа предприятий, стремящихся получить сертификаты соответствия нормам «халяль» или позиционирующих свои услуги как соответствующие этим религиозным нормам. Об этом сообщает информационное издание Infopro54, отмечая, что помимо пищевой промышленности, данный тренд теперь затрагивает косметологию, медицину и банковскую сферу.
«Мусульманкам не рекомендовано выщипывать брови, удаление волос воском тоже нежелательно. Коррекция бровей в их случае проводится с помощью окрашивания… Это не вчера придумано, но сейчас получает более широкое распространение. В Новосибирске уже тоже есть спрос на такие услуги», — рассказала владелец косметического салона «Яна модница» Тамара Шамоян.
По данным издания, если сертифицированное халяльное мясо стало привычным, то объявления о «халяльных бровях» представляют собой новое явление для рынка. Помимо косметологии, в городе работают как минимум три медицинских центра, позиционирующих себя как клиники халяльной медицины, а также растёт количество исламских дебетовых карт. Наиболее заметной сферой остаётся ритейл: согласно данным сервиса 2ГИС, в Новосибирске работает около 70 магазинов халяльных продуктов. Стоимость оформления соответствующего сертификата для бизнеса в регионе составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Эксперты связывают этот тренд с увеличением мусульманского населения и отмечают, что сертификация важна и для экспорта продукции на рынки Ближнего Востока.