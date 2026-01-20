«Владхлеб» заплатит почти 2 миллиона рублей за использование чужого бренда

Из материалов суда следует, что «Владхлеб» начал выпускать продукцию под брендом «Богородский хлеб» ещё в 2022 году, не имея согласия правообладателя. В январе 2024 года стороны подписали лицензионный договор сроком на год и прописали, что его условия распространяются на весь период фактического использования знака, в том числе до заключения соглашения. После этого правообладатель потребовал от «Владхлеба» подробные данные о продажах «Богородского хлеба» за 20 месяцев до подписания договора, чтобы рассчитать вознаграждение за использование товарного знака за этот период. Акционерное общество, по данным суда, запрос проигнорировало, и спор о выплатах перешёл в плоскость судебного разбирательства.