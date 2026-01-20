«Владхлеб» заплатит почти 2 миллиона рублей за использование чужого бренда

АО «Владхлеб» должно выплатить правообладателю товарного знака «Богородский хлеб» 1,8 млн руб. за использование знака и схожего с ним обозначения, а также компенсировать судебные расходы. Об этом сообщил Арбитражный суд Приморского края.
По данным суда, компания обязана перечислить 1 000 000 ₽ вознаграждения за использование товарного знака и 800 000 ₽ компенсации за применение обозначения «Богодатный хлеб», которое суд посчитал сходным до степени смешения с маркой «Богородский хлеб».
Иск в Арбитражный суд Приморского края подало ООО «Богородский каравай». Компания потребовала не только взыскать вознаграждение и компенсацию, но и запретить «Владхлебу» использовать название «Богодатный хлеб» на сайте как слишком похожее на зарегистрированный товарный знак.
Из материалов суда следует, что «Владхлеб» начал выпускать продукцию под брендом «Богородский хлеб» ещё в 2022 году, не имея согласия правообладателя. В январе 2024 года стороны подписали лицензионный договор сроком на год и прописали, что его условия распространяются на весь период фактического использования знака, в том числе до заключения соглашения. После этого правообладатель потребовал от «Владхлеба» подробные данные о продажах «Богородского хлеба» за 20 месяцев до подписания договора, чтобы рассчитать вознаграждение за использование товарного знака за этот период. Акционерное общество, по данным суда, запрос проигнорировало, и спор о выплатах перешёл в плоскость судебного разбирательства.
Суд также указал, что в феврале 2025 года «Владхлеб» объявил о переименовании хлеба «Богородский» в «Богодатный», заявив на своём сайте, что это тот же продукт в новой упаковке. Арбитраж расценил это как продолжение использования похожего обозначения без законных прав.
В результате суд пришёл к выводу, что правообладатель доказал факт нарушения исключительных прав и обоснованно рассчитал сумму вознаграждения и компенсации.