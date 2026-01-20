Стало известно, у каких специалистов в Омске выросли зарплаты

Эксперты платформы «Авито Работа» проанализировали изменение зарплатных предложений по отраслям в 2025 году. Наибольший рост зафиксирован в сфере искусства и развлечений — средний уровень предлагаемых зарплат в этом сегменте увеличился на 56% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 79 758 рублей в месяц.
Как отмечают специалисты, уровень дохода в этой сфере часто зависит от формата занятости — нередко это сменный график или проектная работа. Анализ проводился на основе данных, указанных работодателями в вакансиях, опубликованных на платформе, и не включает дополнительные выплаты, такие как бонусы и компенсации.
Рост интереса к специалистам, создающим коммерчески востребуемый контент, стал одним из ключевых факторов повышения зарплатных предложений. Так, маркетологам в 2025 году предлагали в среднем 72 190 рублей в месяц (рост на 24%), а видеомонтажёрам — 62 223 рубля (рост на 11%).
На втором месте по темпам роста оказалась сфера гостиничного бизнеса — здесь средний уровень предлагаемых зарплат увеличился на 46%, составив 84 789 рублей в месяц. Это связывают с ростом внутреннего туризма в стране. В частности, горничным предлагали на 17% больше, чем годом ранее (в среднем 63 563 рубля), а хостес — на 14% больше (60 465 рублей).
Замыкает тройку лидеров транспортное машиностроение — рост средней предлагаемой зарплаты здесь составил 43%, достигнув 132 976 рублей в месяц. Зарплаты гальваников увеличились на 52%, до 101 040 рублей. Эти специалисты занимаются нанесением защитных покрытий на металлические изделия. Средняя предлагаемая зарплата аппаратчиков выросла на 48% и составила 85 505 рублей в месяц.
