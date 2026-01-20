Ричмонд
Будет ли обвальное ослабление рубля в 2026 году, рассказал эксперт

В 2026 году можно ожидать, что рубль выйдет из крайне сильной фазы, однако существенного обвального ослабления курса, скорее всего, не произойдет.

Источник: ДЕЙТА

Такой прогноз озвучил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, сообщает ИА DEITA.RU.

Основным фактором, влияющим на курс, станет денежно-кредитная политика Банка России. По мнению эксперта, по мере снижения инфляции у регулятора появится возможность понижать процентные ставки, и даже умеренное смягчение приведёт к тому, что рублевые инструменты станут менее привлекательными для бизнеса и населения.

Это ослабит внутренний спрос на рубль, однако эффект будет растянут во времени и частично компенсирован сохраняющимися валютными ограничениями, отметил специалист. Второй важный фактор — это ситуация в сфере внешней торговли.

В 2026 году экспорт окажется под давлением более низких цен на сырье и логистических ограничений, тогда как импорт будет постепенно восстанавливаться. В результате снизится профицит текущего счета платёжного баланса России, но его полностью не исчезнет.

Речь идет именно о сокращении валютной поддержки рубля, а не о кардинальной смене режима, пояснил Чернов. Дополнительное влияние окажет бюджетная политика, однако, по словам аналитика, власти скорее заинтересованы в устойчивом и предсказуемом курсе, чем в ослаблении валюты.

Наконец, геополитическая ситуация и санкции сохранят неопределенность, однако даже в стрессовых сценариях речь скорее идет о волатильности курса, чем о стабильном падении.

«В моем базовом сценарии в 2026 году рубль будет слабее, чем в 2025-м, но без резких скачков. Ожидаемый диапазон по доллару — примерно 78−84 рубля в среднем за год, с возможными краткосрочными колебаниями к 85, однако закрепление курса выше этого уровня маловероятно, так как такой сценарий кажется наиболее реалистичным при текущих макроэкономических условиях», — подытожил эксперт.