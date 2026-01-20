Будет ли обвальное ослабление рубля в 2026 году, рассказал эксперт

«В моем базовом сценарии в 2026 году рубль будет слабее, чем в 2025-м, но без резких скачков. Ожидаемый диапазон по доллару — примерно 78−84 рубля в среднем за год, с возможными краткосрочными колебаниями к 85, однако закрепление курса выше этого уровня маловероятно, так как такой сценарий кажется наиболее реалистичным при текущих макроэкономических условиях», — подытожил эксперт.