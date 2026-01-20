Проект моста с Бородинской до кольца Багратиона утвердили во Владивостоке

Отметим, в следующем году продолжатся работы по подготовке проектной документации для строительства дорог и развязок по муниципальным контрактам, среди них — реконструкция развязки на Фирсова, Русской (от кольца Багратиона до Майора Филиппова), капитальный ремонт Борисенко, Восточного проспекта и другие проекты.