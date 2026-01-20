Ричмонд
Проект моста с Бородинской до кольца Багратиона утвердили во Владивостоке

Движение там организуют по двум полосам.

Источник: PrimaMedia.ru

Документацию по планировке территории для строительства моста через улицу Бородинскую к кольцу Багратиона утвердили во Владивостоке, сообщила пресс-служба администрации.

Проект разрабатывала смоленская компания «Интеркарто» за более чем 20 млн рублей.

«Мероприятиями генерального плана предусмотрено размещение мостового сооружения, соединяющего улицу Бородинскую двустороннего движения и кольцо Багратиона. Для автомобилей будет предусмотрено по одной полосе в каждую сторону, с обеих сторон запланированы тротуары. Документация по планировке территории уже утверждена, следующим этапом станет прохождение госэкспертизы», — прокомментировали в Центре организации дорожного движения Владивостока.

Отметим, в следующем году продолжатся работы по подготовке проектной документации для строительства дорог и развязок по муниципальным контрактам, среди них — реконструкция развязки на Фирсова, Русской (от кольца Багратиона до Майора Филиппова), капитальный ремонт Борисенко, Восточного проспекта и другие проекты.