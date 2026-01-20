Приморье показало самый высокий в стране рост цен на полисы ОСАГО

Приморский край стал лидером по росту цен на обязательную автомобильную страховку в 2025 году. По данным маркетплейса «Финуслуги», средняя стоимость полиса ОСАГО в регионе увеличилась на 7,4% и достигла 8 112 рублей, тогда как в целом по стране наблюдалось снижение на 5%.
Этот рост стал самым значительным среди всех регионов России. В то же время общероссийская средняя цена полиса ОСАГО сократилась до 6 778 рублей. Наибольшее падение стоимости зафиксировано в Тюменской области, Якутии и Нижегородской области.
Причина роста в Приморье связана с высоким уровнем аварийности. По данным Российского союза автостраховщиков, в крае традиционно один из самых высоких в стране показателей страховых случаев на один полис ОСАГО — около 6,5% против среднероссийских 4,6% в 2024 году.
Несмотря на удорожание, количество полисов ОСАГО, проданных через «Финуслуги» в 2025 году, выросло на 15,4% по сравнению с предыдущим периодом. Это свидетельствует о сохранении устойчивого спроса на страховой продукт.