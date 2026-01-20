Приморье показало самый высокий в стране рост цен на полисы ОСАГО

Приморский край стал лидером по росту цен на обязательную автомобильную страховку в 2025 году. По данным маркетплейса «Финуслуги», средняя стоимость полиса ОСАГО в регионе увеличилась на 7,4% и достигла 8 112 рублей, тогда как в целом по стране наблюдалось снижение на 5%.