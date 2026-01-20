Более 200 студентов из 15 регионов России приехали работать на КАМАЗ

В течение двух месяцев участники проекта будут работать на четырех ключевых заводах КАМАЗ: автомобильном, литейном, прессово-рамном и заводе двигателей. Проект проводится уже в четвертый раз и стал важной площадкой для вовлечения молодежи в реальный сектор экономики.