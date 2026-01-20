В России декретный отпуск начнут учитывать в страховом стаже

«С 2026 года в страховом стаже родителей будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет без ограничения. Необходимые для этого изменения внесены в порядок подсчета страхового стажа для установления страховых пенсий и утверждены постановлением», — говорится в документе, размещенном на сайте Кабмина.
До 2026 года действовало ограничение — в стаж засчитывался период ухода за каждым ребенком, но не более шести лет суммарно, что позволяло учитывать уход только за четырьмя детьми.
Отмечается, что решение позволит увеличить размер пенсии родителей, имеющих пять и более детей.
Ранее на портале Госуслуги заработал сервис «Планирование и рождение ребенка», через который можно получить меры господдержки для беременных, а также оформить свидетельство о рождении ребенка и зарегистрировать его по месту жительства.