В России декретный отпуск начнут учитывать в страховом стаже

«С 2026 года в страховом стаже родителей будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет без ограничения. Необходимые для этого изменения внесены в порядок подсчета страхового стажа для установления страховых пенсий и утверждены постановлением», — говорится в документе, размещенном на сайте Кабмина.