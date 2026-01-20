Крупный банк Беларуси предупредил, что часть операций будет недоступна два дня

В финансовом учреждении заметили: по причине необходимости проведения технологических работ с 23.00 24 января и до 07.00 25 января в подразделениях банка, в также в системе ЕРИП, в каналах дистанционного обслуживания будут недоступны некоторые операции.
В частности, невозможно будет совершить операции по вкладным и текущим счетам физических лиц, по счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов). Кроме того, будут недоступны действия, связанные с оформлением банковских платежных карт.
В «Беларусбанке» добавили, что 25 января в период с 01.00 до 02.00 в подразделениях банка окажутся недоступными операции с денежной наличностью и платежными картами.