Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный банк Беларуси предупредил, что часть операций будет недоступна два дня

Крупный банк Беларуси предупредил, что часть операций будет недоступна два дня. Подробности озвучили в «Беларусбанке».

Источник: Комсомольская правда

В финансовом учреждении заметили: по причине необходимости проведения технологических работ с 23.00 24 января и до 07.00 25 января в подразделениях банка, в также в системе ЕРИП, в каналах дистанционного обслуживания будут недоступны некоторые операции.

В частности, невозможно будет совершить операции по вкладным и текущим счетам физических лиц, по счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов). Кроме того, будут недоступны действия, связанные с оформлением банковских платежных карт.

В «Беларусбанке» добавили, что 25 января в период с 01.00 до 02.00 в подразделениях банка окажутся недоступными операции с денежной наличностью и платежными картами.