Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бессент допустил введение Трампом 500% пошлин против нефти из России

Президент США Дональд Трамп не нуждается в принятии специального закона для введения жестких пошлин против покупателей российской нефти, он обладает необходимыми полномочиями, заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

Все новости РБК
Источник: РИА "Новости"

По его словам, республиканец может это сделать в рамках IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) — закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше