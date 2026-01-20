Лукашенко рассказал, для чего нужен Госзнак качества

«В современных условиях агрессивной конкуренции (не всегда, правда, добросовестной) и быстрой смены технологий именно тренд на качество становится определяющим на всех уровнях — предприятия, отрасли, страны и даже мира», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.
Глава государства отметил, что в стране за годы независимости значительно переформатирована экономика, добавлены самые прогрессивные направления, приумножены компетенции.
Ранее сообщалось, что Государственного знака качества по итогам минувшего года удостоены изделия: вареная сгущенка «Егорка» (Рогачевский молочноконсервный комбинат), зерноуборочный комбайн GS12А1 («Гомсельмаш»), пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике «1962» (Кобринский маслодельно-сыродельный завод), автомобиль BELGEE модели X50 (СЗАО «БЕЛДЖИ»).
Также Госзнак присвоен продукту из мяса индейки «Рулет Мясной орех из индейки» копчено-вареный высшего сорта охлажденный (ОАО «Агрокомбинат “Дзержинский”), шоколаду молочному “Любимая Аленка” (СОАО “Коммунарка”), качелям садовым “Александрия” (ОАО “Ольса”), пледу умягченному полульняному (РУПТП “Оршанский льнокомбинат”), дизельному двигателю MMZ-3LD (ОАО “Управляющая компания холдинга “Минский моторный завод”), кабелю с изоляцией из сшитого полиэтилена 6−330 кВ (ООО “Производственное объединение “Энергокомплект”), машине для внесения пылевидных химмелиорантов МШХ-9 (ОАО “Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”), погрузчику AMKODOR W500C (ООО “АМКОДОР-МАШ” — управляющая компания холдинга”).
Государственный знак качества был учрежден президентским указом в 2024 году. По дизайну он похож на знак качества СССР: пятиугольник красного цвета, в центре которого расположено стилизованное изображение перевернутой буквы «К» и надпись «Беларусь».