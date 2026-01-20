Экономист Мокров рекомендовал хранить сбережения на банковских вкладах

Россиянам рекомендуется хранить сбережения на банковских вкладах и в облигациях федерального займа. Об этом заявил экономист Алексей Мокров в беседе с НСН.
По прогнозу специалиста, курс доллара в ближайшие недели будет колебаться в коридоре от 76 до 82 рублей. Такой диапазон обусловлен высокой ключевой ставкой в 16 процентов и бюджетным механизмом, влияющим на рынок.
Мокров назвал базовой стратегией на 2026 год формирование рублевой подушки под высокий процент и диверсификацию. Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках в первой декаде января составляет 15,1 процента годовых. Доходность ОФЗ на средних сроках достигает 14,6−14,8 процентов годовых.
Эксперт добавил, что валюту имеет смысл держать лишь для конкретных расходов, таких как поездки или обучение. Он предупредил, что самым рискованным и дорогим способом является хранение всех средств в одном месте, так как сюрпризы остаются единственной стабильной чертой экономики.
Ранее эксперты предупредили россиян о рисках инвестирования на фондовом рынке.