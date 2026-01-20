Экономист Мокров рекомендовал хранить сбережения на банковских вкладах

Эксперт добавил, что валюту имеет смысл держать лишь для конкретных расходов, таких как поездки или обучение. Он предупредил, что самым рискованным и дорогим способом является хранение всех средств в одном месте, так как сюрпризы остаются единственной стабильной чертой экономики.