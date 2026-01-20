Водителей старше 65 лет предупредили о новых правилах медосмотра: что изменится

С 2026 года в России вступили в силу новые правила медицинского осмотра для водителей. Они значительно усложнили процедуру, особенно для лиц старше 65 лет.
Одним из главных изменений стала полная цифровизация процесса. Теперь медосмотр начинается с автоматической проверки данных из государственных реестров, что исключает возможность скрыть информацию о прошлом.
Вместо бумажной справки водитель получает электронный документ, который немедленно вступает в юридическую силу. Процедура также включает сдачу анализов крови и мочи.
Особое внимание уделяется пожилым водителям. Для возрастных людей введены дополнительные проверки на память, внимание, координацию и скорость реакции.
Для водителей с алкогольной зависимостью предусмотрены усиленные меры контроля. Они включают возможность повторных анализов. В случае выявления проблем с здоровьем водитель получает отказ и должен пройти лечение или дополнительные обследования.
Неудовлетворительные результаты медкомиссии влекут за собой блокировку продления водительских прав. Отказ от прохождения осмотра означает автоматическое нарушение закона.
Для профессиональных водителей правила еще строже. Отсутствие медосмотра может привести к временной приостановке работы и штрафам для работодателей.
Врачи могут инициировать временную блокировку водительских прав после серьезных аварий или выявления заболеваний, которые делают вождение опасным. Восстановить допуск можно только после новых обследований и решения суда.
С марта 2027 года в России врачи получат право направлять водителей на внеплановую медкомиссию. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал KP.RU, к чему приведут новые правила.