В ГАИ объяснили, почему дальнобойщики едут в колонне и мешают обгону

Инспектор пояснил, что впереди идущий грузовик будто раздвигает воздушный поток, так как принимает на себя основной ветер. А вот фуры, следующие за ним, попадают в зону меньшего сопротивления воздуху и могут экономить топливо, что очень важно для дальнобойщиков. Кроме того, в колонне грузовики идут на одной скорости, а это помогает предотвратить износ двигателей и не даёт водителям почувствовать усталость, придерживаясь скорости других машин.
Обгонять фуры в колонне и вклиниваться между ними — это задача очень рискованная, предупредил сотрудник ГАИ. Он также добавил, что если водители фур намеренно мешают другим участникам автодвижения, то тут возможно наступление ответственности. Такие действия грозят штрафом, напомнил собеседник издания. При этом по его словам, такое всё же случается редко, зачастую движение в колонне — всего лишь способ рационализировать манёвры.
Ранее в Ленинградской области на трассе Гатчина — Ополье произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 37-летний мужчина, находившийся за рулём Porsche Cayenne, оказался на полосе встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Lada Kalina. Его 43-летний водитель не смог пережить полученные в аварии травмы и скончался.
