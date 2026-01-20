В ГАИ объяснили, почему дальнобойщики едут в колонне и мешают обгону

Инспектор пояснил, что впереди идущий грузовик будто раздвигает воздушный поток, так как принимает на себя основной ветер. А вот фуры, следующие за ним, попадают в зону меньшего сопротивления воздуху и могут экономить топливо, что очень важно для дальнобойщиков. Кроме того, в колонне грузовики идут на одной скорости, а это помогает предотвратить износ двигателей и не даёт водителям почувствовать усталость, придерживаясь скорости других машин.