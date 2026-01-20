В Госдуме предложили разрешить семейную ипотеку с 12-й недели беременности

В своем предложении депутаты говорят, что для получения ипотеки нужно будет предоставить справку из женской консультации, которая подтвердит беременность. Например, подойдет форма № 087/у. Если беременность закончится неудачно, например, из-за проблем со здоровьем или несчастного случая, право на льготную ипотеку потеряется, но условия кредита можно будет пересмотреть.