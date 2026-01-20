В Госдуме предложили разрешить семейную ипотеку с 12-й недели беременности

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и другие депутаты предложили министру финансов Антону Силуанову изменить правила семейной ипотеки. Теперь, по их мнению, ипотеку нужно выдавать уже с 12-й недели беременности, а не только после рождения ребенка, сообщает ТАСС.
Сейчас, чтобы получить семейную ипотеку, нужно родить ребенка. Но (как указали авторы инициативы) многие пары, которые только планируют детей, сталкиваются с проблемами. Им приходится откладывать покупку жилья или брать кредиты под более высокие проценты.
В своем предложении депутаты говорят, что для получения ипотеки нужно будет предоставить справку из женской консультации, которая подтвердит беременность. Например, подойдет форма № 087/у. Если беременность закончится неудачно, например, из-за проблем со здоровьем или несчастного случая, право на льготную ипотеку потеряется, но условия кредита можно будет пересмотреть.
Депутаты считают, что такие изменения помогут семьям заранее решить вопрос с жильем и сделают ипотеку доступной для всех, кто хочет стать родителями.
Ранее KP.RU сообщил, что семейную ипотеку в России планируют вернуть к ее изначальному замыслу.