Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фон дер Ляйен анонсировала историческое торговое соглашение ЕС с Индией

Документ позволит создать общий рынок на 2 млрд человек, заявила председатель Еврокомиссии.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз намерен заключить с Индией историческое торговое соглашение, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе она рассказала, что из Швейцарии отправится в Индию.

«Мы стоим на пороге исторического торгового соглашения — некоторые называют его “матерью всех сделок”», — сказала фон дер Ляйен.

Председатель ЕК рассказала, что речь идет о соглашении о свободной торговле, в результате которого будет создан общий рынок на два миллиарда человек и обеспечен контроль над четвертью мирового ВВП.

Ранее первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри, комментируя итоги переговоров индийского премьера Нарендры Моди и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявил, что обсуждение Индии и Германии проекта 75I о выпуске шести дизель-электрических подводных лодок ведется в положительном ключе.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше