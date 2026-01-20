Фон дер Ляйен анонсировала историческое торговое соглашение ЕС с Индией

Евросоюз намерен заключить с Индией историческое торговое соглашение, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе она рассказала, что из Швейцарии отправится в Индию.
«Мы стоим на пороге исторического торгового соглашения — некоторые называют его “матерью всех сделок”», — сказала фон дер Ляйен.
Председатель ЕК рассказала, что речь идет о соглашении о свободной торговле, в результате которого будет создан общий рынок на два миллиарда человек и обеспечен контроль над четвертью мирового ВВП.
Ранее первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри, комментируя итоги переговоров индийского премьера Нарендры Моди и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявил, что обсуждение Индии и Германии проекта 75I о выпуске шести дизель-электрических подводных лодок ведется в положительном ключе.