Песков заявил, что правительство России обсудит рост цен при необходимости

Правительство России внимательно следит за процессами, связанными с возможным ростом цен, и проводит анализ ситуации. Об этом 20 января журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается роста цен, то, конечно, в первую очередь правительство отслеживает эти процессы. Они анализируются», — уточнил представитель Кремля.
Песков отметил, что по мере необходимости, власти России готовы провести обсуждения по выработке решений для поддержания макроэкономической стабильности.
Ранее пресс-секретарь президента России отметил, что в Кремле не обеспокоены возможным ростом инфляции. Песков уточнил, что на данный момент удалось удержать ситуацию под контролем.
Как писал KP.RU, инфляция в России в 2025 году достигла самого низкого уровня с 2021 года. По данным Росстата, она составила 5,59%. Для сравнения, в 2024 году показатель инфляции был значительно выше — более 8%.