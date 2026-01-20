Ричмонд
Песков заявил, что правительство России обсудит рост цен при необходимости

Песков отметил, что правительство России следит за ростом цен.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России внимательно следит за процессами, связанными с возможным ростом цен, и проводит анализ ситуации. Об этом 20 января журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается роста цен, то, конечно, в первую очередь правительство отслеживает эти процессы. Они анализируются», — уточнил представитель Кремля.

Песков отметил, что по мере необходимости, власти России готовы провести обсуждения по выработке решений для поддержания макроэкономической стабильности.

Ранее пресс-секретарь президента России отметил, что в Кремле не обеспокоены возможным ростом инфляции. Песков уточнил, что на данный момент удалось удержать ситуацию под контролем.

Как писал KP.RU, инфляция в России в 2025 году достигла самого низкого уровня с 2021 года. По данным Росстата, она составила 5,59%. Для сравнения, в 2024 году показатель инфляции был значительно выше — более 8%.

