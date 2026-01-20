В ХМАО закрыли дело о банкротстве предприятия экс-владельца банка «Югра»

Дело о банкротстве «Негуснефти» завершено.
Арбитражный суд ХМАО прекратил производство по делу о банкротстве акционерного общества «Негуснефть» — нефтяной компании, ранее входившей в бизнес-структуры экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Основанием для закрытия дела стало полное погашение налоговой задолженности после перехода предприятия в собственность государства.
«Суд указал, что на момент заседания признаки банкротства отсутствуют: размер неисполненных обязательств перед ФНС стал ниже установленного законом порога. Производство по заявлению налоговой службы было прекращено», — сообщил сайт Neft.
Дело о несостоятельности было возбуждено еще осенью 2022 года по инициативе налогового органа, который заявлял требования почти на четыре миллиарда рублей. С конца 2023 года АО «Негуснефть» находится под контролем структуры Росимущества.
АО «Негуснефть» зарегистрировано в городе Радужный Ханты-Мансийского автономного округа и работает на рынке более 30 лет. Предприятие занимается добычей нефти и газа и владеет 11 лицензиями на пользование недрами.
Как сообщало URA.RU ранее, в 2025 году Радужнинский городской суд обязал компанию «Негуснефть» проиндексировать зарплату своим сотрудникам. Нарушение трудового законодательства обнаружилось в ходе прокурорской проверки.