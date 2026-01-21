Ричмонд
Нацбанк заметно увеличил курс евро и уменьшил курс доллара на 21 января

Нацбанк Беларуси понизил курс доллара и повысил курс евро и курс российского рубля на 21 января, среду.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк установил новые курсы валют на 21 января, среду. В частности, в середине рабочей недели стал заметно выше курс евро, понизился курс доллара, и стал немного ниже курс российского рубля.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на среду, 21 января, Национальный банк установил такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,8963 белорусского рубля, 1 евро — 3,3960 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7175 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, действовавшими во вторник, 20 января, курс евро стал ощутимо выше, а курс доллара и курс российского рубля уменьшились в среду, 21 января. Заметнее при изменился в сторону увеличения курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0064 белрубля, курс евро увеличился на 0,0225 белрубля, а курс российского рубля потерял 0,0002 белрубля.

