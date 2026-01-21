В Тюмени за 170 миллионов рублей ищут покупателя на легендарный завод. Скрин

«Продается крупный нежилой имущественный комплекс в центральной части Тюмени, на Большой Заречной, 41. Идеальное решение для инвестора, производственной компании или девелопера, ищущего редкий актив в городе», — указано в объявлении на сайте «Авито». В сообщении подчеркивается, что аналогов по масштабу и формату в городе крайне мало.