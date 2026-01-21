В Тюмени за 170 миллионов рублей ищут покупателя на легендарный завод. Скрин

Мебельное предприятие проработало в городе долгое время.
В Тюмени выставили на продажу имущественный комплекс бывшего мебельного завода «Заречье» за 170 млн рублей. Объект площадью 11 тысяч квадратных метров на улице Большая Заречная в центральной части города ищет потенциального инвестора. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.
«Продается крупный нежилой имущественный комплекс в центральной части Тюмени, на Большой Заречной, 41. Идеальное решение для инвестора, производственной компании или девелопера, ищущего редкий актив в городе», — указано в объявлении на сайте «Авито». В сообщении подчеркивается, что аналогов по масштабу и формату в городе крайне мало.
Объект представляет собой единый функциональный комплекс: около 10 тыс. квадратных метров занимают производственно-складские площади, еще одну тыс. квадратных метров — офисное здание, которое имеет статус объекта культурного наследия. Производственные помещения заявлены как капитальные и отапливаемые, с возможностью зонирования и поэтапного использования, а также удобными подъездными путями для логистики и складской деятельности.
По этому адресу долгое время функционировал мебельный завод «Заречье». Также там работал музей «Мебель старой Тюмени». Здесь же в 1859 году появилась первая в городе сундучная мастерская.
В октябре 2025 года предприятие стало фигурантом иска о банкротстве, который подала Федеральная налоговая служба. Согласно материалам дела, фабрика задолжала в бюджет почти 15 млн рублей.
В декабре 2025 года стало известно о ликвидации мебельной фабрики «Заречье». Корреспонденту URA.RU не удалось тогда дозвониться до предприятия. В компании на письменный запрос редакции не ответили.
Мебельная фабрика «Заречье» в Тюмени появилась в 1945 году.