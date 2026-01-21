В Сургуте по цене однушки продают большую кофейню. Скрин

В Сургуте продают кофейню за 3,8 млн рублей.
В Сургуте выставили на продажу крупную действующую кофейню по цене, сопоставимой со стоимостью однокомнатной квартиры. Объект оценен владельцем в 3,8 млн рублей и расположен в торговом центре «Агора» на улице Профсоюзов. Об этом говорится на доске интернет-объявлений.
«Продается готовый бизнес — кофейня с собственной кондитерской и кухней внутри заведения. Бизнес действующий. Продажа в связи с переездом! Количество посадочных мест — 24», — говорится в сообщении на сайте «Авито».
По словам посетителей, кофейня оформлена в современном стиле. В отзывах гости отмечают разнообразие кофейных напитков и большой выбор позиций на основе чая. Особенно выделяются десерты, в том числе венские вафли и эклеры с нутеллой и бананом.
