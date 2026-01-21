В Сургуте по цене однушки продают большую кофейню. Скрин

В Сургуте выставили на продажу крупную действующую кофейню по цене, сопоставимой со стоимостью однокомнатной квартиры. Объект оценен владельцем в 3,8 млн рублей и расположен в торговом центре «Агора» на улице Профсоюзов. Об этом говорится на доске интернет-объявлений.