Лукашенко потребовал создать полностью белорусский автомобиль

Заявление прозвучало во время церемонии вручения символов Государственного знака качества предприятиям, чья продукция по итогам 2025 года была признана соответствующей высоким стандартам. Среди награждённых оказался кроссовер Belgee X50, и, обращаясь к руководству «Белджи», Лукашенко отметил, что рассчитывает на расширение линейки автомобилей со знаком качества. Сейчас предприятие выпускает ребрендинговые версии моделей Geely — Coolray первого поколения, Atlas Pro и седан Emgrand. В России эти автомобили известны под названиями Belgee X50, X70 и S50.