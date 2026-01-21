Лукашенко потребовал создать полностью белорусский автомобиль

Выступая в Минском международном выставочном центре, Лукашенко обратился к директору предприятия Геннадию Свидерскому и подчеркнул, что выпуск машин с иностранными комплектующими — это временная мера. Президент заявил, что задача поставлена жёстко и от неё никто не уйдёт.
«Никуда не денешься, пока не сделаешь 100%-ный собственный автомобиль. Ставь задачу кому хочешь. Машины все должны быть нашими», — сказал Лукашенко.
Заявление прозвучало во время церемонии вручения символов Государственного знака качества предприятиям, чья продукция по итогам 2025 года была признана соответствующей высоким стандартам. Среди награждённых оказался кроссовер Belgee X50, и, обращаясь к руководству «Белджи», Лукашенко отметил, что рассчитывает на расширение линейки автомобилей со знаком качества. Сейчас предприятие выпускает ребрендинговые версии моделей Geely — Coolray первого поколения, Atlas Pro и седан Emgrand. В России эти автомобили известны под названиями Belgee X50, X70 и S50.
