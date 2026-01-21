Во Владивостоке утвердили планировку для нового моста на улице Бородинской

Во Владивостоке сделан важный шаг в развитии городской дорожной сети. Утверждена документация по планировке территории для строительства нового моста в районе улицы Бородинской. Этот объект соединит саму улицу с кольцом Багратиона, что должно улучшить транспортную ситуацию в этом районе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".