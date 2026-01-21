Ричмонд
Во Владивостоке утвердили планировку для нового моста на улице Бородинской

По мосту будет организовано двустороннее движение с одной полосой в каждую сторону.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке сделан важный шаг в развитии городской дорожной сети. Утверждена документация по планировке территории для строительства нового моста в районе улицы Бородинской. Этот объект соединит саму улицу с кольцом Багратиона, что должно улучшить транспортную ситуацию в этом районе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

Согласно проекту, по мосту будет организовано двустороннее движение с одной полосой в каждую сторону, а для пешеходов предусмотрят тротуары с обеих сторон. После утверждения планировки следующим этапом станет прохождение государственной экспертизы проектной документации.

В городской администрации также отметили, что в следующем году продолжатся работы по подготовке проектов для реконструкции других ключевых развязок и улиц, включая развязку на Фирсова, капитальный ремонт Борисенко и Восточного проспекта.