Россиянам пообещали снижение платежа по ипотеке в 2026 году

Это произойдет при условии реализации ожиданий Минфина о снижении ипотечных ставок на 5 процентных пунктов — с текущих 21% до 16%, сообщает ИА DEITA.RU.
В общем по крупным российским городам ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру снизится в среднем на 16 тысяч рублей — с 74 тысяч до 59 тысяч рублей. Особенно заметно это в Москве, где платеж сократится с 204,8 тысячи до 160,3 тысячи рублей. Это связано с более высокой стоимостью недвижимости в столице по сравнению с другими регионами.
В Санкт-Петербурге снижение составит примерно 25,3 тысячи рублей — с 116,6 тысячи до 91,3 тысячи рублей. В Казани — примерно на 21 тысячу (с 96,7 до 75,7 тысячи), а в Нижнем Новгороде — около 16,4 тысячи рублей (с 75,4 до 59 тысяч рублей), пишет РБК.
Ожидается, что ставки по ипотеке в 2026 году могут снизиться на 4−5 процентных пунктов. Об этом в конце ноября сообщил заместитель министра финансов России Иван Чебесков.
«Мы ожидаем, что при снижении ключевой ставки рыночная ставка также снизится примерно на четыре, а возможно, и на пять пунктов», — отметил замминистра.