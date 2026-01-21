Россиянам пообещали снижение платежа по ипотеке в 2026 году

В общем по крупным российским городам ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру снизится в среднем на 16 тысяч рублей — с 74 тысяч до 59 тысяч рублей. Особенно заметно это в Москве, где платеж сократится с 204,8 тысячи до 160,3 тысячи рублей. Это связано с более высокой стоимостью недвижимости в столице по сравнению с другими регионами.