ЕЭК: ввозные пошлины на феррониобий

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение установить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении феррониобия (код 7202 93 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) в размере 0% от таможенной стоимости сроком по 29 февраля 2028 года включительно, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

«Указанный ферросплав широко используется при производстве высококачественных сталей специального назначения и является остродефицитным сырьем. Одобренная мера таможенно-тарифного регулирования позволит снизить имеющийся дефицит сырья на внутреннем рынке, повысив конкурентоспособность отечественной продукции и увеличив загрузку мощностей производителей металлопроката в Евразийском экономическом союзе», — подчеркнул директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Он пояснил, что феррониобий способствует увеличению пластичности и коррозионной стойкости при добавлении к жаропрочным и нержавеющим сталям. А его введение в конструкционные стали улучшает свариваемость, усиливает прочность и также повышает пластичность.

Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

В соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 14 ноября 2023 года № 156 с 20 декабря 2023 года по 31 декабря 2025 года в отношении феррониобия уже применялась временная ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости.