Для жителей Карабаша из-за проблем с отоплением подготовили два ПВР

Для жителей Карабаша (Челябинская область) из-за проблем с отоплением подготовили два пункта временного размещения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что 21 января при запуске системы отопления произошел порыв трубопровода. Для устранения аварии были оперативно предприняты меры по сливу воды из системы.
«Работы ведутся непрерывно. Их планируется завершить до 17:00 текущего дня», — прокомментировали в городской администрации.
Коммунальная авария затронула микрорайоны № 1 и 2. Организованы пункты временного размещения на базе средних школ № 2 и 4.
«Оперативный штаб распорядился с 06:00 ввести режим “Повышенная готовность”. Просьба ко всем, кому необходима помощь в обогреве, незамедлительно обратиться в экстренные службы. Единая служба спасения — 112, +7 (35153) 2−45−38,
Сейчас в городе без отопления остается 31 многоквартирный дом.
Ранее синоптики предупреждали, что 21 января местами,
ОБНОВЛЕНИЕ Под отключение горячей воды и отопления попало 32 многоквартирных дома, в которых проживает 3762 человека, социально значимых объектов нет. От РСЧС на месте находится группировка из 29 человек, 10 единиц техники. Это данные МЧС России.