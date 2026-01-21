Во Франции предложили ЕС включить «торговую базуку» против давления США

Одной из целей июньского саммита «Группы семи» Макрон назвал расширение сотрудничества G7 с БРИКС и «Большой двадцаткой». Он напомнил, что БРИКС был создан в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, позже в объединение вошла ЮАР, а с начала 2024 года — еще ряд стран. С 1 января 2025 года партнерами БРИКС стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства.