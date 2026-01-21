Ричмонд
Во Франции предложили ЕС включить «торговую базуку» против давления США

Европа должна научиться защищаться от одностороннего экономического давления, опираясь на союзников и многосторонние форматы.

Европа должна научиться защищаться от одностороннего экономического давления, опираясь на союзников и многосторонние форматы. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон на международном экономическом форуме в Давосе.

Французский лидер подчеркнул, что в условиях роста глобальной конфликтности Европе важно отстаивать многосторонний подход, который, по его словам, отвечает интересам как ЕС, так и других государств, не желающих подчиняться «диктату силы».

Одной из целей июньского саммита «Группы семи» Макрон назвал расширение сотрудничества G7 с БРИКС и «Большой двадцаткой». Он напомнил, что БРИКС был создан в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, позже в объединение вошла ЮАР, а с начала 2024 года — еще ряд стран. С 1 января 2025 года партнерами БРИКС стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства.

На этом фоне Макрон заявил, что в мире усиливается отход от международного права и все чаще начинает работать принцип «закона сильнейшего». По его словам, Европа должна быть готова отвечать на тарифное давление и использовать «инструмент против принуждения» Евросоюза, который в Брюсселе называют одной из самых жестких торгово-экономических мер — «торговая базука».

Речь идет о механизме, который в случае активации может привести к ограничениям в торговле и сфере услуг, а также затронуть вопросы интеллектуальной собственности, прямых зарубежных инвестиций и доступа к государственным закупкам.

Поводом для таких заявлений стали угрозы со стороны Белого дома. Во вторник президент США заявил, что введет 200-процентные пошлины на французское вино и шампанское, если Париж не согласится присоединиться к Совету мира по урегулированию в секторе Газа. Как передавало агентство Reuters, в окружении Макрона эти заявления назвали «неприемлемыми» и «неэффективными».

Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
