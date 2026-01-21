Ричмонд
Жители Жетiсу пожаловались на резкий скачок оплаты за электроэнергию

Возмущение резким скачком стоимости электроэнергии выразили жители Жетiсу — по их словам, сумма указанная в квитанции увеличилась в несколько раз. В компании «ТАТЭК» назвали причины, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Информация появилась в паблике @taldykorganec.insta в Instagram. В публикации говорится, что жители поселка Балпық би столкнулись с неожиданно высоким начислением за электроэнергию.

Ранее суммы за свет выглядели следующим образом:

  • 16 октября — оплачено 11 780 тенге;

  • 15 ноября — оплачено 13 834 тенге.

Однако 20 января сумма в квитанции внезапно составила 87 368 тенге. Такой резкий рост вызвал недоумение и возмущение.

«Сообщается, что оплатить указанную сумму людям пришлось вынужденно: по их словам, сотрудники электрослужбы предупредили, что в случае неуплаты подача электричества будет отключена», — говорится в публикации.

В профиле АО «ТАТЭК» в Instagram отметили, что тариф за электроэнергию не повышался. В компании озвучили возможную причину завышенных счетов — резкое увеличение объема потребления.

Специалисты объяснили, почему могло произойти резкое увеличение объема потребления:

  • неисправность либо скрытые повреждения внутренней электрической проводки в жилом помещении;

  • возможная погрешность коммерческого прибора учета электрической энергии.

Пользователям рекомендовали провести проверку внутренней электрической проводки в жилом помещении с привлечением специалистов.

При наличии сомнений в корректности работы прибора учета его необходимо направить на государственную метрологическую экспертизу. «В случае получения заключения государственной экспертизы о наличии погрешности или неисправности прибора учета, компанией будет произведен перерасчет начислений в порядке, установленном действующим законодательством», — говорится в сообщении.

Также жителей предупредили, что в случае резкого увеличения объема потребления электрической энергии необходимо своевременно обращаться по телефону доверия.