Жители Жетiсу пожаловались на резкий скачок оплаты за электроэнергию

При наличии сомнений в корректности работы прибора учета его необходимо направить на государственную метрологическую экспертизу. «В случае получения заключения государственной экспертизы о наличии погрешности или неисправности прибора учета, компанией будет произведен перерасчет начислений в порядке, установленном действующим законодательством», — говорится в сообщении.