Жители Жетiсу пожаловались на резкий скачок оплаты за электроэнергию

Информация появилась в паблике @taldykorganec.insta в Instagram. В публикации говорится, что жители поселка Балпық би столкнулись с неожиданно высоким начислением за электроэнергию.
Ранее суммы за свет выглядели следующим образом:
16 октября — оплачено 11 780 тенге;
15 ноября — оплачено 13 834 тенге.
Однако 20 января сумма в квитанции внезапно составила 87 368 тенге. Такой резкий рост вызвал недоумение и возмущение.
«Сообщается, что оплатить указанную сумму людям пришлось вынужденно: по их словам, сотрудники электрослужбы предупредили, что в случае неуплаты подача электричества будет отключена», — говорится в публикации.
В профиле АО «ТАТЭК» в Instagram отметили, что тариф за электроэнергию не повышался. В компании озвучили возможную причину завышенных счетов — резкое увеличение объема потребления.
Специалисты объяснили, почему могло произойти резкое увеличение объема потребления:
неисправность либо скрытые повреждения внутренней электрической проводки в жилом помещении;
возможная погрешность коммерческого прибора учета электрической энергии.
Пользователям рекомендовали провести проверку внутренней электрической проводки в жилом помещении с привлечением специалистов.
При наличии сомнений в корректности работы прибора учета его необходимо направить на государственную метрологическую экспертизу. «В случае получения заключения государственной экспертизы о наличии погрешности или неисправности прибора учета, компанией будет произведен перерасчет начислений в порядке, установленном действующим законодательством», — говорится в сообщении.
Также жителей предупредили, что в случае резкого увеличения объема потребления электрической энергии необходимо своевременно обращаться по телефону доверия.