К созданию омских беспилотников могут подключить томских коммерсантов

«На встрече обсудили перспективы локализации производства предприятия в Омской области и вхождения организации в пул резидентов научно-производственного центра БАС Омской области», — обозначено в публикации.
В областном Минпромторге характеризуют иногороднее предприятие как «отечественного производителя беспилотных авиационных систем различного назначения». Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Интэк беспилотные системы» основано в январе 2024 года, его совладельцами в равных долях выступают томское ООО «Интэк» и омское ООО «Информационные технологии». Согласно открытым данным ФНС, на конец 2024 года среднесписочная численность сотрудников томского ООО — 0 человек, а задекларированная за тот же период прибыль — «минус» 10 тысяч рублей.
Напомним, АНО «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Омской области» официально основано 1 апреля 2025 года, его руководителем назначен экс-глава регионального Минстроя Владимир Стрельцов. В период запуска анонсировались задачи по привлечению к 2030 году порядка 50 высококвалифицированных специалистов, способных обеспечить полный цикл создания беспилотников.