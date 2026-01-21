К созданию омских беспилотников могут подключить томских коммерсантов

В областном Минпромторге характеризуют иногороднее предприятие как «отечественного производителя беспилотных авиационных систем различного назначения». Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Интэк беспилотные системы» основано в январе 2024 года, его совладельцами в равных долях выступают томское ООО «Интэк» и омское ООО «Информационные технологии». Согласно открытым данным ФНС, на конец 2024 года среднесписочная численность сотрудников томского ООО — 0 человек, а задекларированная за тот же период прибыль — «минус» 10 тысяч рублей.