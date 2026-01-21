Банкиры рассказали, когда упадет ставка по ипотеке

Руководитель «Дом.РФ» Руденко прогнозирует увеличение объемов выдачи рыночной ипотеки.
Банк «Дом.РФ» прогнозирует постепенное снижение ключевой ставки Банка России в 2026 году, что повысит доступность рыночной ипотеки. Об этом заявил руководитель направления ипотечных продуктов банка Игорь Руденко.
«В 2026 году мы ожидаем постепенного снижения ключевой ставки ЦБ, что сделает рыночную ипотеку более доступной. При этом мы видим, что снижение ключевой ставки не повлияет на объем выдачи ипотеки по льготным программам», — прокомментировал Руденко. Его слова передает РИА Новости.
По его мнению, это приведет к увеличению объемов выдачи в рыночном сегменте. Льготные программы, став более целевыми, продолжат поддерживать спрос среди социально значимых категорий граждан.
Параллельный рост двух сегментов обеспечит стабильный общий объем ипотечных выдач. Здоровая конкуренция на рынке будет способствовать развитию более привлекательных продуктов для заемщиков.