Банкиры рассказали, когда упадет ставка по ипотеке

«В 2026 году мы ожидаем постепенного снижения ключевой ставки ЦБ, что сделает рыночную ипотеку более доступной. При этом мы видим, что снижение ключевой ставки не повлияет на объем выдачи ипотеки по льготным программам», — прокомментировал Руденко. Его слова передает РИА Новости.