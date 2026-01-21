Ричмонд
В Новосибирской области завершили расселение аварийного дома

В городе Татарске Новосибирской области завершено расселение многоквартирного дома, признанного аварийным, под надзорным сопровождением органов прокуратуры.

Источник: Сиб.фм

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, в 2024 году Татарский межрайонный прокурор указал на острую необходимость расселения многоквартирного дома в Татарске. По инициативе надзорного ведомства финансирование соответствующих мероприятий было включено в областной бюджет на 2025 год.

Сотрудники Татарской межрайонной прокуратуры принимали участие в общих собраниях с жильцами, оказывали им юридическую помощь по вопросам переселения и проводили межведомственные совещания с органами власти.

В результате надзорного сопровождения средства были освоены в полном объёме и в установленные сроки. Образовавшаяся экономия позволила начать процедуры расселения ещё трёх многоквартирных домов в Татарске, которые также были полностью расселены к концу 2025 года.

В прокуратуре отметили, что права граждан восстановлены.