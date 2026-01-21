В Новосибирской области завершили расселение аварийного дома

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, в 2024 году Татарский межрайонный прокурор указал на острую необходимость расселения многоквартирного дома в Татарске. По инициативе надзорного ведомства финансирование соответствующих мероприятий было включено в областной бюджет на 2025 год.
Сотрудники Татарской межрайонной прокуратуры принимали участие в общих собраниях с жильцами, оказывали им юридическую помощь по вопросам переселения и проводили межведомственные совещания с органами власти.
В результате надзорного сопровождения средства были освоены в полном объёме и в установленные сроки. Образовавшаяся экономия позволила начать процедуры расселения ещё трёх многоквартирных домов в Татарске, которые также были полностью расселены к концу 2025 года.
В прокуратуре отметили, что права граждан восстановлены.