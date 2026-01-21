Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный суд по решению Генпрокуратуры вернул «Лесную поляну» в собственность Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 21 января, ФедералПресс. Верховный суд России постановил вернуть объекты базы отдыха «Лесная поляна» в муниципальную собственность Владивостока, удовлетворив надзорную жалобу Генеральной прокуратуры. Высшая судебная инстанция отменила решения Приморского краевого и Кассационного судов, поддержав позицию надзорного ведомства о незаконности первоначальной приватизации детского лагеря.

Источник: Freepik

Летом 2024 года Советский районный суд иск прокуратуры удовлетворил, и заведение оказалось на грани закрытия. Летом часть аквапарка даже не стали запускать, передает VL.ru.

Верховный суд установил, что имущество не подлежало передаче ОАО «Строитель» и должно было быть закреплено за местными властями, а срок исковой давности по данному делу неприменим. Ранее владельцы базы заявляли, что возврат объекта городу приведет к разрушению построенного ими аквапарка и горнолыжной базы.

«Лесная поляна» принадлежит ОАО «Строитель», аффилированному с экс-главой Хасанского района Виктором Кривулиным. Компания также сталкивается с проблемами в жилищном строительстве во Владивостоке, где у нее были приостановлены разрешения и изъят земельный участок.

Данное дело является частью масштабной кампании по оспариванию приватизации объектов детского отдыха в Приморье. Так, государству удалось вернуть лагеря «Прометей», «Лесную сказку» и грязелечебницу «Садгород», однако по делам «Нептуна» и «Изумруда» решения оказались не в пользу прокуратуры, которая продолжает их обжалование.

Напомним, ранее Генпрокуратура потребовала от яхт-клуба «Улисс Марин» во Владивостоке 244 млн рублей и его имущество, подав иск в арбитражный суд.