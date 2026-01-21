Верховный суд по решению Генпрокуратуры вернул «Лесную поляну» в собственность Владивостока

Верховный суд установил, что имущество не подлежало передаче ОАО «Строитель» и должно было быть закреплено за местными властями, а срок исковой давности по данному делу неприменим. Ранее владельцы базы заявляли, что возврат объекта городу приведет к разрушению построенного ими аквапарка и горнолыжной базы.