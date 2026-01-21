Верховный суд по решению Генпрокуратуры вернул «Лесную поляну» в собственность Владивостока

Летом 2024 года Советский районный суд иск прокуратуры удовлетворил, и заведение оказалось на грани закрытия. Летом часть аквапарка даже не стали запускать, передает VL.ru.
Верховный суд установил, что имущество не подлежало передаче ОАО «Строитель» и должно было быть закреплено за местными властями, а срок исковой давности по данному делу неприменим. Ранее владельцы базы заявляли, что возврат объекта городу приведет к разрушению построенного ими аквапарка и горнолыжной базы.
«Лесная поляна» принадлежит ОАО «Строитель», аффилированному с экс-главой Хасанского района Виктором Кривулиным. Компания также сталкивается с проблемами в жилищном строительстве во Владивостоке, где у нее были приостановлены разрешения и изъят земельный участок.
Данное дело является частью масштабной кампании по оспариванию приватизации объектов детского отдыха в Приморье. Так, государству удалось вернуть лагеря «Прометей», «Лесную сказку» и грязелечебницу «Садгород», однако по делам «Нептуна» и «Изумруда» решения оказались не в пользу прокуратуры, которая продолжает их обжалование.
Напомним, ранее Генпрокуратура потребовала от яхт-клуба «Улисс Марин» во Владивостоке 244 млн рублей и его имущество, подав иск в арбитражный суд.