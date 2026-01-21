Крупный микрорайон Комсомольска-на-Амуре обеспечат новыми школой и детсадом

В Комсомольске-на-Амуре в микрорайоне «Парус» ведутся работы по реконструкции крупных учреждений образования — школы № 38 и детского сада. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», оба здания, возведенные в конце 1980-х годов, в настоящий момент фактически строят заново.
Так, в здании детского сада на протяжении всего времени его существования проводился лишь текущий ремонт. Один из корпусов, где по проекту должен был находиться бассейн, с момента ввода в эксплуатацию сада стоял изолированным. Его снесли и построили новый.
В настоящий момент заменены инженерные коммуникации. Заканчиваются работы по монтажу навесного фасада. Одновременно с этим строители выполняют внутреннюю отделку помещений.
Как подчеркнули в пресс-службе города, детский сад имеет огромное значение не только для жителей микрорайона. В детском саду работали специализированные группы для детей с ограниченными возможностями. Родители таких детей с нетерпением со всего города ждут окончания реконструкции, которая запланирована на текущий год.
Построенную в конце 1980-х годов школу также реконструируют. Ее ввели в эксплуатацию в 1997 году не полностью: часть корпусов были просто заброшены. Теперь их укрепили, и после выполнения отделочных работ помещения будут приспособлены для учебных занятий.
Также у школы появятся два совершенно новых корпуса, где разместят спортивный и актовый залы, а также рекреационную зону. В школе обустроят и бассейн.
Приятным сюрпризом для учеников и учителей станет появление уличного стадиона. На сегодня дети вынуждены обучаться в других школах города, но они очень ждут возвращения в родные стены. Завершение реконструкции намечено на 2027 год.
— Оба объекта чрезвычайно важны для города, их с нетерпением ждут жители «Паруса». Придание им нового облика даст возможность развивать микрорайон, рядом со школой и детским садом есть готовая площадка со всеми сетями для строительства жилья, — подчеркнул глава города Дмитрий Заплутаев.
Стоит отметить, что и школа, и детский сад были включены в долгосрочный план развития города, а позже — и в президентский мастер-план.