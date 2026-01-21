Стали известны сроки завершения ремонта на улице Крещенской в Хабаровске

Выяснилось, что необходимо восстановление коллектора.
В декабре подрядчик приступил к ремонту, а на этой неделе стали известны окончательные сроки завершения работ.
«Завершение всех земляных работ — до 15 февраля. Полное восстановление благоустройства — до 1 июля», — сообщил первый заммэра Хабаровска по городскому хозяйству Денис Елькин.
Что касается монтажа ливневой канализации, то на данный момент из 96 запланированных метров сети уже уложено 60 метров. Также для безопасности жителей управляющей компании совместно с подрядчиком поручено в кратчайшие сроки привести в надлежащее состояние крыльцо и входной узел около подъезда.