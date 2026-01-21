Стали известны сроки завершения ремонта на улице Крещенской в Хабаровске

Что касается монтажа ливневой канализации, то на данный момент из 96 запланированных метров сети уже уложено 60 метров. Также для безопасности жителей управляющей компании совместно с подрядчиком поручено в кратчайшие сроки привести в надлежащее состояние крыльцо и входной узел около подъезда.