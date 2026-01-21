Ричмонд
В России изменятся правила получения водительских прав

С марта 2026 года в России начнут действовать новые правила подготовки водителей в автошколах. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Федяев сообщил об увеличении часов практики для будущих водителей категории «B».

«Приказ вступает в силу 1 марта 2026 года и будет действовать шесть лет, до 2032 года. Этот документ является еще одним шагом к повышению качества подготовки в автошколах», — сказал Федяев. Его слова передает ТАСС.

Он уточнил, что для самой популярной категории «B» увеличится количество часов практического вождения. Теоретическую часть курса можно будет полностью освоить в дистанционном формате.

Также в программы обучения будут добавлены новые важные модули. Будущих водителей станут обучать правилам взаимодействия с пользователями средств индивидуальной мобильности и основам работы с цифровыми документами.

С 20 января 2026 года в Абхазии возобновили упрощенный порядок выдачи российских водительских удостоверений. Основанием служит указ президента России Владимира Путина от 1 апреля 2025 года, позволяющий гражданам Абхазии с российским паспортом или ВНЖ обменивать свои национальные права, пишет «Царьград». Прием документов ведется в здании УГАИ МВД республики по установленному графику. При этом с 1 апреля 2026 года управлять автомобилем в России можно будет только после получения российского удостоверения, что потребует сдачи экзамена на территории РФ.

