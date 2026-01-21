Отбасы банк упростил получение ипотеки для очередников

По общему правилу, для постановки в очередь на жилье в Казахстане гражданин (и члены его семьи) не должен иметь на праве собственности жилья на территории республики в течение последних 5 лет. Наличие любой недвижимости, включая доли, ранее трактовалось системой как несоответствие статусу нуждающегося. Это создавало проблемы для людей, которые, например, владели 1/10 частью родительского дома в результате приватизации или наследства, но фактически не имели собственной крыши над головой.