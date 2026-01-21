Ричмонд
Отбасы банк упростил получение ипотеки для очередников

С февраля 2026 года наличие доли в недвижимости больше не будет основанием для отказа в ипотеке в Отбасы банке. Об этом говорится в сообщении банка.

Источник: Курсив

Что изменилось.

Ранее действовал регламент: если у очередника обнаруживалась даже минимальная доля в квартире или доме, ему отказывали в участии в госпрограммах. Человек не мог претендовать ни на льготную ипотеку, ни на арендное жилье.

Теперь подход пересмотрен. Наличие доли в жилье не препятствует получению помощи от государства. Очередники с долевой собственностью смогут оформлять льготные займы и претендовать на арендные квадратные метры.

Правовой нюанс.

В банке подчеркнули важную деталь. На законодательном уровне эта норма пока не закреплена. Однако финансовый институт принял это решение самостоятельно, реагируя на многочисленные жалобы и обращения граждан, которые фактически нуждаются в жилье, но юридически считались «обеспеченными» из-за долей в родительских или приватизированных квартирах.

Новые правила вступят в силу уже в феврале 2026 года.

По общему правилу, для постановки в очередь на жилье в Казахстане гражданин (и члены его семьи) не должен иметь на праве собственности жилья на территории республики в течение последних 5 лет. Наличие любой недвижимости, включая доли, ранее трактовалось системой как несоответствие статусу нуждающегося. Это создавало проблемы для людей, которые, например, владели 1/10 частью родительского дома в результате приватизации или наследства, но фактически не имели собственной крыши над головой.