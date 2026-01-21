Ричмонд
Новый резидент ТОР «Хабаровск» откроет комплекс по переработке использованных автошин

Высокотехнологичный завод запланировано открыть в конце 2028 года.

Источник: Хабаровский край сегодня

Компания «Ресурс Шин» в статусе резидента территории опережающего развития «Хабаровск» заявила о планах открыть на площадке «Ракитное» в пригороде краевой столицы высокотехнологичный комплекс по глубокой переработке использованных автомобильных шин. Проект предполагает получение различных полезных материалов из примерно 10 тыс. тонн сырья в год, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В планах инвестора вложить в завод порядка 126 млн рублей, старт работы предприятия с 13 новыми рабочими местами предварительно назначен на конец 2028 года.

— Это вклад в устойчивое будущее Хабаровского края. Льготы и поддержка для резидентов ТОРа позволяют направить ресурсы на внедрение передовых технологий. Это принесет значительный экономический и экологический эффект. В основе нашего технологического процесса — сочетание механического измельчения и термического разложения. Это обеспечивает максимальный выход экологически чистой продукции, — рассказал директор компании «Ресурс Шин» Павел Кузнецов.

Павел Кузнецов отметил, что в статусе резидента ТОР компания сможет получить налоговые льготы, административную поддержку, возможность льготного предоставления земли и инфраструктуры, а также всестороннюю поддержку со стороны КРДВ.

— Государственная поддержка помогает успешно запускать и развивать новые предприятия в Хабаровском крае. Строительство завода по переработке шин — яркий пример того, как государственные программы способствуют реализации важных для региона проектов. Успех компании «Ресурс Шин» вдохновит другие компании, стремящиеся к глубокой переработке и внедрению «зелёных» технологий, — отметил директор КРДВ Хабаровск Алексей Разин.

В составе ТОР «Хабаровск» работают 130 резидентов, вложивших более 435,4 млрд рублей. Они создают 20,81 тысячи рабочих мест. Бизнес уже инвестировал 356,8 млрд рублей и создал более 13 тысяч рабочих мест.

Резиденты ТОР получают льготы: нулевые налоги на имущество и прибыль в течение первых пяти лет, доступ к земле и инфраструктуре, упрощенный таможенный режим, продвижение товаров и услуг, правовую защиту и другие меры поддержки.

