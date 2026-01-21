Новый резидент ТОР «Хабаровск» откроет комплекс по переработке использованных автошин

Компания «Ресурс Шин» в статусе резидента территории опережающего развития «Хабаровск» заявила о планах открыть на площадке «Ракитное» в пригороде краевой столицы высокотехнологичный комплекс по глубокой переработке использованных автомобильных шин. Проект предполагает получение различных полезных материалов из примерно 10 тыс. тонн сырья в год, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики.