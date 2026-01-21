Банк России: Инфляция в Челябинской области снизилась почти до 5%

Инфляция в Челябинской области снизилась почти до 5%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Из материалов Банка России следует, что в декабре 2025 года она составила 4,95%.
Напомним, цены в ноябре, по данным Росстата, выросли на 0,62% к октябрю, а годовая инфляция снизилась и составила 6,11%; в октябре цены выросли на 0,68% к сентябрю, а годовая инфляция почти не изменилась и составила 7,35%.
По стране инфляция в прошлом году составила 5,59%, в декабре она замедлилась в месячном выражении до 0,32% после 0,42% в ноябре.
Продовольственная инфляция в России в декабре в месячном выражении составила 0,43% после 0,69% в ноябре, в годовом выражении — 5,24%. Непродовольственные товары за прошлый месяц выросли в цене на 0,34%; в годовом выражении рост — на 2,99%. Услуги прибавили 0,15% к ноябрю 2025 года; рост год к году — на 9,3%.
Осенью Минэкономразвития РФ прогнозировало инфляцию по итогам 2025 года на уровне 6,8%, ЦБ — в диапазоне 6,5−7%. К концу года инфляция в России стала замедляться более быстрыми темпами, чем ожидали ведомства.