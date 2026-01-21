Банк России: Инфляция в Челябинской области снизилась почти до 5%

Продовольственная инфляция в России в декабре в месячном выражении составила 0,43% после 0,69% в ноябре, в годовом выражении — 5,24%. Непродовольственные товары за прошлый месяц выросли в цене на 0,34%; в годовом выражении рост — на 2,99%. Услуги прибавили 0,15% к ноябрю 2025 года; рост год к году — на 9,3%.