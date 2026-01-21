В Минэнерго допустили возобновление поставок энергоресурсов в Европу

Совет ЕС утвердил решение о введении полного запрета на транзит российского газа через территорию союза в третьи государства, начиная с 1 января 2026 года. В то же время государства-члены, располагающие долгосрочными контрактами, сохранят возможность поставок российских энергоресурсов до 2028 года. Параллельно обсуждается перспектива введения аналогичных ограничений в отношении импорта российской нефти.