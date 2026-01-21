В Минэнерго допустили возобновление поставок энергоресурсов в Европу

Россия допускает возможность возобновления коммерческих поставок энергоресурсов в Европу по прежним маршрутам. Об этом заявили в пресс-службе Министерства энергетики РФ.
«При снятии [санкционных ограничений] и при наличии заинтересованности со стороны европейских контрагентов возврат к коммерческим поставкам российских энергоресурсов по традиционным маршрутам возможен. Существенное сокращение взаимодействия в сфере ТЭК произошло с 2022 года по инициативе европейской стороны», — пояснили в ведомстве. Их слова передает «Известия».
В министерстве подчеркнули, что Россия всегда выступала за сохранение энергетического сотрудничества с Евросоюзом. Текущая эскалация напряженности в торгово-политических отношениях между США и ЕС создает риски для энергетической безопасности европейских стран.
Для полномасштабного возобновления поставок, в частности газа, потребуется восстановить поврежденную экспортную инфраструктуру. Речь идет о газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые были выведены из строя в результате диверсий.
Совет ЕС утвердил решение о введении полного запрета на транзит российского газа через территорию союза в третьи государства, начиная с 1 января 2026 года. В то же время государства-члены, располагающие долгосрочными контрактами, сохранят возможность поставок российских энергоресурсов до 2028 года. Параллельно обсуждается перспектива введения аналогичных ограничений в отношении импорта российской нефти.