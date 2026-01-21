Стали известны факторы, которые могут надавить на рубль в феврале

В январе российскую валюту поддерживают сразу два мощных фактора — жесткая денежно-кредитная политика и намерение Банка России вместе с Минфином резко нарастить продажи валюты и золота по бюджетному правилу. Однако уже в феврале на рубль начнут давить новые обстоятельства, заявил агентству «Прайм» руководитель департамента поддержки клиентов и продаж крупного форекс-дилера Александр Шнейдерман.
По его словам, до 5 февраля планируется реализовать валюту и золото на сумму свыше 192 млрд рублей. Это означает продажи примерно на 12,8 млрд рублей в день — объем, который, как отметил эксперт, в 2,3 раза превышает показатель периода с 5 декабря 2025 года по 15 января 2026 года.
Дополнительным аргументом в пользу рубля остается профицит торгового баланса. Однако Шнейдерман предупреждает: если нефть начнет дешеветь, а импорт восстановится, сальдо может стать менее комфортным — и это отразится на курсе.
Ключевым событием ближайших недель рынок считает заседание Банка России по ставке, запланированное на 13 февраля. На фоне годовой инфляции в 5,59% по итогам прошлого года регулятор, по мнению эксперта, может действовать жестче. При этом резкое снижение ставки станет сигналом ослабления рубля.
