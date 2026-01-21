Эксперт объяснил, почему банк может заблокировать карту при неоплате ЖКХ

Отсутствие платежей за услуги ЖКХ с конкретной банковской карты само по себе не является основанием для подозрений или блокировки. Однако в сочетании с другими признаками такая ситуация может привлечь внимание банка, рассказал агентству «Прайм» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, насторожить финансовую организацию может поведение карты, когда ее только пополняют, но при этом нет обычных расходов — покупок в магазинах, аптеке, оплаты проезда и других повседневных трат. Такая «пустая» активность, отмечает эксперт, повышает риск того, что карту используют в схемах, например для обналичивания денег через посредников.
Бондарь подчеркнул, что ни один закон, который регулирует основания блокировки банковских карт, не обязывает клиента обязательно платить с нее «коммуналку». Однако из-за роста мошенничества банки стали внимательнее оценивать операции, особенно если фиксируют сомнительные признаки.
Чтобы избежать проблем, эксперт рекомендует заранее иметь документы, подтверждающие происхождение средств, быть готовым объяснить переводы и предупреждать банк о необычных операциях. В качестве дополнительной меры он предложил настроить автоплатеж ЖКХ через мобильное приложение.
