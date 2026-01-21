Эксперт объяснил, почему банк может заблокировать карту при неоплате ЖКХ

По его словам, насторожить финансовую организацию может поведение карты, когда ее только пополняют, но при этом нет обычных расходов — покупок в магазинах, аптеке, оплаты проезда и других повседневных трат. Такая «пустая» активность, отмечает эксперт, повышает риск того, что карту используют в схемах, например для обналичивания денег через посредников.