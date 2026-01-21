Российским автошколам переписали правила и добавили онлайн-теорию

По его словам, приказ Минпросвещения с обновленными программами подготовки водителей вступает в силу 1 марта 2026 года и будет действовать шесть лет — до 2032-го. В Госдуме считают, что изменения должны повысить качество обучения и снизить число аварий по вине неопытных водителей.