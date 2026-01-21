Российским автошколам переписали правила и добавили онлайн-теорию

С марта 2026 года в Российской Федерации заработают новые правила обучения в автошколах: теорию разрешат проходить дистанционно, а практики для самой популярной категории прав — «В» — станет больше. О нововведениях рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.
По его словам, приказ Минпросвещения с обновленными программами подготовки водителей вступает в силу 1 марта 2026 года и будет действовать шесть лет — до 2032-го. В Госдуме считают, что изменения должны повысить качество обучения и снизить число аварий по вине неопытных водителей.
Для будущих владельцев категории «В» увеличат количество практических занятий. Отрабатывать навыки разрешат не только на учебных площадках, но и на территориях автопредприятий, где условия ближе к реальной дорожной обстановке.
Теоретическую часть можно будет осваивать онлайн. Это должно сделать обучение удобнее, особенно для тех, кто совмещает автошколу с работой или учебой.
Также меняется подход к открытию новой категории: полный курс проходить заново не потребуется — достаточно будет изучить дополнительные модули, которые относятся именно к нужной категории.
Отдельно переработают курс по оказанию первой помощи при ДТП. В теорию добавят правила взаимодействия на дороге с пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, а также порядок использования электронных документов — цифровых водительских прав и полиса ОСАГО.
Кроме того, в учебных программах появится отдельная тема про опасное вождение — от объяснения самого понятия до разбора рисков, которые оно несет на дороге.
