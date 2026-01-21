Ричмонд
Утверждены цены на услуги АО «НИТ»

Приказом заместителя премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 8 января 2026 года утверждены в новой редакции цены на услуги, реализуемые АО «Национальные информационные технологии», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, цены на услуги по предоставлению информационно-коммуникационной платформы по сопровождению информационной системы «Социальный кошелек» составили:

Расходы на услуги сервиса выдачи 1 рецепта — 21,60 тенге за единицу. Расходы на услуги сервиса горячего питания 1 школьника — 153,14 тенге за единицу. Услуга обеспечения функционирования национальной платформы искусственного интеллекта, сопровождения и системно-технического обслуживания национальной платформы искусственного интеллекта — 117 979 930 тенге (в месяц).

Услуги по предоставлению информационно-коммуникационных услуг «Облачный документооборот»:

Стоимость за одного пользователя — 2637 тенге в месяц за единицу.

Приказ вводится в действие с 31 января 2026 года.