Утверждены цены на услуги АО «НИТ»

Расходы на услуги сервиса выдачи 1 рецепта — 21,60 тенге за единицу. Расходы на услуги сервиса горячего питания 1 школьника — 153,14 тенге за единицу. Услуга обеспечения функционирования национальной платформы искусственного интеллекта, сопровождения и системно-технического обслуживания национальной платформы искусственного интеллекта — 117 979 930 тенге (в месяц).