Утверждены цены на услуги АО «НИТ»

Так, цены на услуги по предоставлению информационно-коммуникационной платформы по сопровождению информационной системы «Социальный кошелек» составили:
Расходы на услуги сервиса выдачи 1 рецепта — 21,60 тенге за единицу. Расходы на услуги сервиса горячего питания 1 школьника — 153,14 тенге за единицу. Услуга обеспечения функционирования национальной платформы искусственного интеллекта, сопровождения и системно-технического обслуживания национальной платформы искусственного интеллекта — 117 979 930 тенге (в месяц).
Услуги по предоставлению информационно-коммуникационных услуг «Облачный документооборот»:
Стоимость за одного пользователя — 2637 тенге в месяц за единицу.
Приказ вводится в действие с 31 января 2026 года.