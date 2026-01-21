Ричмонд
В Узбекистане запустили малый суперкомпьютер

В Узбекистане запустили малый суперкомпьютер, об этом президенту республики Шавкату Мирзиёеву сообщили на презентации по развитию IT.

Источник: Курсив

В республике также ведется работа по приобретению и установке суперкомпьютера большей мощности. Помимо этого, в 15 вузах откроют ИИ-лаборатории для подготовки отечественных специалистов.

Главе государства также рассказали о развитии госуслуг. Ожидается увеличение числа цифровых сервисов до 900, в 50 из них внедрят ИИ. Помимо этого, в Узбекистане запустят реестр населения.

Затронули на презентации и развитие стартапов. На конец прошлого года в стране действовало более 750 таких компаний. До 2030 года их число планируется довести до 5 тыс.

В планах вывести на зарубежные рынки до узбекистанских 200 стартапов. Объем венчурных инвестиций в ближайшие четыре года увеличат со $180 млн до $2 млрд.

Помимо этого, в республике продолжат внедрение 5G, расширят доступ к высокоскоростному интернету в городах и районах.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Узбекистан в рейтинге внедрения ИИ оказался ниже Шри-Ланки и Сирии.

